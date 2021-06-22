МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая обновление рынком нефти ценового максимума более чем за два года.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,47%, до уровня 3831,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1650 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти прибавляет 0,4%, достигая 75,2 доллара за баррель сорта Brent, и обновляла ранее во вторник максимум с апреля 2019 года.