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https://1prime.ru/Financial_market/20210622/833997581.html
Российский рынок акций растет на дорогой нефти
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Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая обновление рынком нефти ценового максимума более чем за два года. Рублевый... ПРАЙМ, 22.06.2021
биржи, мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов во вторник повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая обновление рынком нефти ценового максимума более чем за два года.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,47%, до уровня 3831,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1650 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти прибавляет 0,4%, достигая 75,2 доллара за баррель сорта Brent, и обновляла ранее во вторник максимум с апреля 2019 года.