Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,38%, до 7,4 доллара, "Новатэка" — на 0,73%, до 214,15 доллара, "Лукойла" — на 1,16%, до 92,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,07%, до 7,43 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,1 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,04%, до 34,41 доллара, "Северстали" — на 0,18%, до 21,76 доллара, НЛМК — падали на 3,21%, до 34,13 доллара.
Бумаги ВТБ оставались на уровне прошлого закрытия в 1,31, Сбербанка — дорожали на 0,33%, до 16,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,05%, до 77,3 доллара.
GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,83%, до 8,56 доллара, "Магнита" — дешевела на 0,16%, до 15,35 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,44%, до 3,4 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210622/833997941.html