МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,38%, до 7,4 доллара, "Новатэка" — на 0,73%, до 214,15 доллара, "Лукойла" — на 1,16%, до 92,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,07%, до 7,43 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,1 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,04%, до 34,41 доллара, "Северстали" — на 0,18%, до 21,76 доллара, НЛМК — падали на 3,21%, до 34,13 доллара.

Бумаги ВТБ оставались на уровне прошлого закрытия в 1,31, Сбербанка — дорожали на 0,33%, до 16,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,05%, до 77,3 доллара.

GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,83%, до 8,56 доллара, "Магнита" — дешевела на 0,16%, до 15,35 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,44%, до 3,4 доллара.