МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики в связи с ускорением процесса вакцинации от COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 3557,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2408,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,79%, до 28254,37 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,71%, до 3263,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,48%, до 7342,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,12%, до 28884,13 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом оценивают ситуацию c восстановлением экономики после пандемии коронавируса, поскольку процесс вакцинации набирает обороты.

Кроме того, опасения инвесторов по поводу заявления Федрезерва США немного снизились. Ранее регулятор объявил о возможном повышении процентной ставки в 2023 году.