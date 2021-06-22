МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут во вторник, в то время как инвесторы обратили внимание на статданные по США, оказавшиеся лучше ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились лучше прогноза

По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,12%, до 33837 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18%, до 14166,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,12%, до 4229,7 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику, согласно которой продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились только на 0,9%, вместо прогнозируемых 2,2%, до 5,8 миллиона. Кроме того, средняя стоимость для жилья всех типов в мае 2021 года выросла в годовом выражении на 23,6%, что является рекордным показателем. До публикации статистики все индексы снижались.

Инвесторы также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который выступит с комментариями по ситуации с коронавирусом перед Конгрессом позднее во вторник.

"Эмоциональное состояние на рынках очень неустойчиво. Это будет тернистый, ухабистый путь и заявления центральных банков будут вызывать очень быструю реакцию", — полагает главный инвестиционный стратег Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.