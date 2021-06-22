МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам во вторник вечером после публикации статданных из США, инвесторы также находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,1906 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене растет до 110,74 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,3 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 92,01 пункта.

Американская валюта дорожает во вторник вечером после публикации статданных по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Так, показатель в мае снизился на 0,9% по сравнению с апрелем — до 5,8 миллиона. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 5,72 миллиона.

Инвесторы также находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в надежде получить представление о дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора. Ранее ФРС сообщила о возможном повышении кредитной ставки в 2023 году.

"Мы по-прежнему не верим, что это станет поворотным моментом, и считаем, что доллар останется слабым во второй половине года", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики MUFG.