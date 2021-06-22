МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на позитиве на западных биржевых площадках, дорогой нефти марки Brent и стабильном рубле, следует из данных торгов. Доигрались. Когда американская экономика рухнет

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,22%, до 3821,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1645,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.34 мск снижался на 8 копеек – до 73,05 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 87,12 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,2% — до 74,75 доллара за баррель. При этом в течение дня нефтяные котировки несколько раз предпринимали попытки закрепиться выше 75 долларов за баррель.

Основные европейские площадки выросли до 0,41%, ведущие американские биржевые индексы поднимаются до 0,5%.

Российский рынок акций во вторник продолжил осторожные попытки восстановления на фоне роста нефтяных цен в направлении 75 долларов за баррель и постепенной стабилизации общих рыночных настроений, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Уверенность главы ФРС Джерома Пауэлла в том, что инфляционный всплеск носит временный характер, придала сил покупателям, также замечает аналитик.

"Нефть поддерживают позитивные прогнозы по спросу до конца года, а также новости о приостановке переговоров по иранской ядерной сделке после победы на выборах президента Ирана Ибрагима Раиси, который считается приверженцем жесткой линии переговоров с США", — поясняет он.

Вместе с тем, над покупателями российских активов продолжает довлеть шлейф высказываний помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана относительно новых санкционных инициатив, добавляет эксперт. Рубль вечером пытается вернуться к росту на налоговом периоде

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависма" (3,3%), "Газпром нефти" (3,19%), "Мосэнерго" (2,77%), "Русала" (2,44%), "М.Видео" (1,46%) и TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,25%).

"Русал" приобрел долю в энергетической госкомпании "Русгидро". На наш взгляд, событие несет краткосрочный негатив для котировок "Русала", так как в период получения сверхдоходов от высоких цен на алюминий рынок ожидал от закредитованной компании гашения долга или выплаты дивидендов, а не M&A активности", — отмечает Василий Сучков из "Велес Капитала".

В лидерах падения – акции НЛМК (-4,04%), "Норникеля" (-1,65%), "Новатэка" (-1,58%), ММК (-1,56%), Московской биржи (1,28%), расписки Mail.Ru (-1,18%), акции "Северстали" (-1,12%) и обыкновенные акции "Россетей" (-0,92%).

ПРОГНОЗ

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3770-3870 пунктов.

"Участники рынка продолжат внимательно следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном, но шансы на скорое заключение договоренностей будут снижаться по мере приближения 3 августа, когда в должность президента официально вступит Раиси. Цена Brent будет стремиться долгосрочно закрепиться в диапазоне 70-80 долларов за баррель", — считает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".