МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник стабилен против доллара и повышается к евро на фоне умеренного ослабления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов.

Позитивная динамика мировых фондовых рынков, дорогая нефть и приближение пика налогового периода июня поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.01 мск снижался на 1 копейку, до 73,12 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на позитиве от западных площадок

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта вечером стабильна против доллара и прибавляет к евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе на 0,1%, до 1,1902 доллара. Американская валюта дорожает во вторник вечером после публикации статданных по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Так, показатель в мае снизился на 0,9% по сравнению с апрелем только до 5,8 миллиона. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 5,72 миллиона.

Остальные курсообразующие факторы рубля преимущественно позитивны. Так, цена на нефть после обновления 26-месячного максимума (75,28 доллара) остается поблизости от него. Сорт Brent дешевеет на 0,3%, до 74,75 доллара.

На рынке сохраняется оптимизм по поводу восстановления спроса после ожидаемого снятия коронавирусных ограничений на передвижение людей. При этом победа на президентских выборах в Иране сторонника жесткой линии в диалоге с США Ибрахима Раиси отодвигает сроки снятия санкций с Тегерана в связи с его ядерной программой, полагают эксперты.

Западные фондовые индексы растут, сигнализируя о спросе на риск. Дополнительная поддержка российской валюте приходит от месячного пика налогового периода (25 июня), в течение которого общие выплаты в бюджет составят около 2,4 триллиона рублей.

В итоге, доллар почти не менялся к рублю, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Доигрались. Когда американская экономика рухнет

ПРОГНОЗЫ

Чуть позже вечером внимание инвесторов будет приковано к выступлению перед конгрессом главы ФРС США Джерома Пауэлла, риторика которого может усилить волатильность на мировых сырьевом и валютном рынках, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Впрочем, для рубля не менее актуальной будет оставаться геополитическая повестка, добавляет он, рассуждая о курсообразующих факторах рубля.

После старта американской сессии ситуация на мировых рынках резко улучшилась, что спровоцировало восходящий импульс рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В результате он вернулся к сегодняшним вершинам, торгуясь в умеренном плюсе к бивалютной корзине. Впрочем, сегодня доллар пытался подняться к трехнедельному максимуму 73,35 рубля. В случае его обновления увеличится вероятность роста доллара к ближайшему техническому препятствию 73,75 рубля", — добавляет он.