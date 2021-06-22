Европейские биржи закрылись ростом на общем оптимизме
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника ростом на фоне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7090,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6611,5 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 15636,33 пункта.
Поддержку росту европейских рынков оказал общий оптимизм на мировых рынках: биржи АТР закрылись в основном ростом, американские фондовые рынки растут.
Позднее на текущей неделе будет опубликован ряд макростатистик, которые позволят оценить состояние экономики региона. Так, в среду будут обнародованы данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Эксперты прогнозируют, что показатель в мае, по предварительной оценке, вырос до 58,8 пункта с 57,1 пункта в апреле.
В пятницу исследовательская компания Gfk сообщит данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Ожидается, что в июле показатель вырастет до минус 4 пунктов с минус 7 пунктов месяцем ранее.
Кроме того, в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют сохранение ставки на уровне 0,1%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210622/834004991.html