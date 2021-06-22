МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника ростом на фоне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве от западных площадок

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, до 7090,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6611,5 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 15636,33 пункта.

Поддержку росту европейских рынков оказал общий оптимизм на мировых рынках: биржи АТР закрылись в основном ростом, американские фондовые рынки растут.

Позднее на текущей неделе будет опубликован ряд макростатистик, которые позволят оценить состояние экономики региона. Так, в среду будут обнародованы данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Эксперты прогнозируют, что показатель в мае, по предварительной оценке, вырос до 58,8 пункта с 57,1 пункта в апреле.

В пятницу исследовательская компания Gfk сообщит данные по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Ожидается, что в июле показатель вырастет до минус 4 пунктов с минус 7 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют сохранение ставки на уровне 0,1%.