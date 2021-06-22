Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном ростом
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,49%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,99%, до 210,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,11%, до 91,24 доллара, "Газпрома" — на 2,07%, до 7,5 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,24%, до 29,65 доллара.
Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,67%, до 34,2 доллара, НЛМК — подешевели на 3,52%, до 34,02 доллара. Цена бумаг "Северстали" увеличилась на 0,18%, до 21,84 доллара.
Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,46%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 16,91 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,74%, до 79,48 долларов.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,36%, до 8,46 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,13%, до 15,39 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,15%, до 3,38 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210622/834005044.html