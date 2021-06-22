МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на позитиве от западных площадок

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,49%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,99%, до 210,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,11%, до 91,24 доллара, "Газпрома" — на 2,07%, до 7,5 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,24%, до 29,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,67%, до 34,2 доллара, НЛМК — подешевели на 3,52%, до 34,02 доллара. Цена бумаг "Северстали" увеличилась на 0,18%, до 21,84 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,46%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 16,91 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,74%, до 79,48 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,36%, до 8,46 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,13%, до 15,39 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,15%, до 3,38 доллара.