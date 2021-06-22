ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне позитивной статистики, свидетельствуют данные торгов. В США заявили, что не боятся отказа России от доллара

На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,20%, до 33945,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,79%, до 14253,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,51%, до 4246,44 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику, согласно которой продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились только на 0,9%, вместо прогнозируемых 2,2%. Кроме того, средняя стоимость для жилья всех типов в мае 2021 года выросла в годовом выражении на 23,6%, что является рекордным показателем.