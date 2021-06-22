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https://1prime.ru/Financial_market/20210622/834005807.html
Американские индексы растут на закрытии биржи
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Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне позитивной статистики, свидетельствуют данные торгов. На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,20%,... ПРАЙМ, 22.06.2021
биржи, сша, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов на фоне позитивной статистики, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,20%, до 33945,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,79%, до 14253,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,51%, до 4246,44 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику, согласно которой продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились только на 0,9%, вместо прогнозируемых 2,2%. Кроме того, средняя стоимость для жилья всех типов в мае 2021 года выросла в годовом выражении на 23,6%, что является рекордным показателем.