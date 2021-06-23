События в сфере бизнеса и макроэкономики 23 июня
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|46,5
|47,2 (факт)
|6:15
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|59,4
|59
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|56,6
|59,4
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|64,4
|63
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,8
|55,5
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|63,1
|62,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|57,1
|58,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,2
|57,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|62,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|65,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|62,9
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (1кв2021)
|-188,5 млрд долл
|-206,8 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|4,3%
|-5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|3,6%
|-5%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|62,1
|61,4
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|68,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|70,4
|70
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (май)
|-5,9%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (май)
|863 тыс
|870 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,355 млн барр
|-3,625 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,15 млн барр
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МТС — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.07.2021)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|0,12075 — див-д 2019
|0,17945 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021, ВОСА — 11.06.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Совкомфлот — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Полюс — День инвестора
|RUB
|TCS Group — День бизнес стратегии
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834007377.html