МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 46,5 47,2 (факт)
6:15 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 59,4 59
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 56,6 59,4
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 64,4 63
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,8 55,5
10:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 63,1 62,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 57,1 58,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,2 57,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 62,9  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 65,6  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 62,9  
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (1кв2021) -188,5 млрд долл -206,8 млрд долл
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 4,3% -5%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 3,6% -5%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 62,1 61,4
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 68,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 70,4 70
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (май) -5,9%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (май) 863 тыс 870 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,355 млн барр -3,625 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,15 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — ГОСА (реестр закрыт 01.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.07.2021) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021) 0,12075 — див-д 2019 0,17945 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021, ВОСА — 11.06.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB Совкомфлот — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Полюс — День инвестора    
  RUB TCS Group — День бизнес стратегии    