МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в среду повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая рост мировых рынков. Рубль перешел к слабому росту после снижения на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,47%, до уровня 3839,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17% до 1664,78 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,8%, достигая 75,4 доллара за баррель и обновляя максимумы с апреля 2019 года. Основные биржевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона и американские фондовые фьючерсы также преимущественно растут.