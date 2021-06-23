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https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834008172.html
Российский рынок акций растет вслед за нефтью
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Российский рынок акций с началом торгов в среду повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая рост мировых рынков. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,47%,... ПРАЙМ, 23.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в среду повышается по основным биржевым индексам, отыгрывая рост мировых рынков.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышается на 0,47%, до уровня 3839,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17% до 1664,78 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,8%, достигая 75,4 доллара за баррель и обновляя максимумы с апреля 2019 года. Основные биржевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона и американские фондовые фьючерсы также преимущественно растут.