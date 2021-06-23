2021-06-23T11:24:46+03:00
2021-06-23T11:24:46+03:00
2021-06-23T11:24:46+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834009878.html
Санкт-Петербургская биржа хочет начинать торги на два часа раньше
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Санкт-Петербургская биржа заявила о готовности начать торги ещё раньше — с 5 утра по московскому времени, сказал в ходе годового собрания участников НП РТС член совета директоров... ПРАЙМ, 23.06.2021
торги, санкт-петербургская биржа, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83227/88/832278872.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278872.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278869.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278869.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278866.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278866.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа заявила о готовности начать торги ещё раньше — с 5 утра по московскому времени, сказал в ходе годового собрания участников НП РТС член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов.
"Также мы заявляем нашу готовность торговать ещё раньше, чем с 7 часов утра, думаем, что наиболее целесообразно переходить в формат 21/5 (21 час 5 дней в неделю — ред.) и начинать с 5 часов утра торговлю", — отметил он.