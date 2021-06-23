МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа заявила о готовности начать торги ещё раньше — с 5 утра по московскому времени, сказал в ходе годового собрания участников НП РТС член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов.

"Также мы заявляем нашу готовность торговать ещё раньше, чем с 7 часов утра, думаем, что наиболее целесообразно переходить в формат 21/5 (21 час 5 дней в неделю — ред.) и начинать с 5 часов утра торговлю", — отметил он.