2021-06-23T11:35:52+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834010192.html
Евро дорожает к доллару после выхода данных по еврозоне
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Курс евро в среду днем растет по отношению к доллару после публикации статданных по деловой активности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.25 мск курс евро... ПРАЙМ, 23.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем растет по отношению к доллару после публикации статданных по деловой активности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1942 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1938 доллара; курс доллара к иене растёт до 110,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 91,72 пункта.
Валютные инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по еврозоне, опубликованную ранее. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до максимума за 15 лет в 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 58,8 пункта.
"Эти данные создают основу для впечатляющего роста ВВП во втором квартале, за которым последует еще более сильный рост в третьем квартале", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson).