МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем растет по отношению к доллару после публикации статданных по деловой активности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Деловая активность в еврозоне выросла до максимального уровня

По состоянию на 11.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1942 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1938 доллара; курс доллара к иене растёт до 110,89 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 91,72 пункта.

Валютные инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по еврозоне, опубликованную ранее. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до максимума за 15 лет в 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 58,8 пункта.

"Эти данные создают основу для впечатляющего роста ВВП во втором квартале, за которым последует еще более сильный рост в третьем квартале", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson).