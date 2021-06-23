МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Заявления ФРС США оказали поддержку рынкам

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25%, до 3566,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2427,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,96%, до 28809 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,38%, до 3276,19 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,60%, до 7298,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 28874,89 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом оценивают ситуацию на американских рынках, которые положительно восприняли заявление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет торопиться с повышением процентной ставки. Пауэлл также отметил, что ускорение инфляции будет временным.

Японский индекс находится под влиянием статданных по стране. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии в июне снизился до 47,8 пункта с майского 48,8 пункта. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 51,5 пункта с 53 пунктов в мае. А индекс в сфере услуг вырос до 47,2 с 46,5 месяцем ранее.