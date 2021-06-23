МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Эксперты Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученые РАНХиГС в докладе перечислили главные проблемы финансового рынка России пишет РБК со ссылкой на документ.

Среди причин специалисты отмечают нехватку участия со стороны физических лиц, а также снижение конкуренции при неудовлетворительном инвестиционном климате.

По их мнению, что граждане только начали выходить на финансовый рынок: из-за этого число "реальных" инвесторов невелико.

Другой аспект — негосударственные пенсионные фонды не конкурируют за доходность. При этом интерес компаний РФ к привлечению капитала падает. Объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов, добавляют специалисты, являются недостаточными.

В документе говорится, что власти страны активно обсуждают перспективы дальнейшего развития фондового рынка: законопроекты разрабатывают Банк России и Госдума РФ.