МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Эксперты Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученые РАНХиГС в докладе перечислили главные проблемы финансового рынка России пишет РБК со ссылкой на документ.
Среди причин специалисты отмечают нехватку участия со стороны физических лиц, а также снижение конкуренции при неудовлетворительном инвестиционном климате.
По их мнению, что граждане только начали выходить на финансовый рынок: из-за этого число "реальных" инвесторов невелико.
Другой аспект — негосударственные пенсионные фонды не конкурируют за доходность. При этом интерес компаний РФ к привлечению капитала падает. Объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов, добавляют специалисты, являются недостаточными.
В документе говорится, что власти страны активно обсуждают перспективы дальнейшего развития фондового рынка: законопроекты разрабатывают Банк России и Госдума РФ.
https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834011933.html