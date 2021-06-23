МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2021) -0,5% -0,5%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь) 102,9 103,9
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июнь) 95,7 97,8
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июнь) 99,2 100,6
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь) 0,1% 0,1%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) 1% 0,8%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) -1,3% 2,8%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 6,4% 6,4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021) 4,3% 4,3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (май) -85,73 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 412 тыс 380 тыс
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) 0,6%  
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) -2,1%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,4%  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.06) 604,8 млрд долл (на 11.06)  
  RUB ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021) 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019 46 (9м2020) + 213 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ТГК-14 — СД (выборы председателя СД и его заместителя)    