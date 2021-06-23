МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в среду: инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и его комментарий относительно высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 33939,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,26%, до 14291,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,09%, до 4250,6 пункта.

После заседания ФРС США, которое прошло в минувшую среду, трейдеры были обеспокоены прогнозами регулятора и возможностью повышения ставок. Однако накануне глава Фендрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор по-прежнему рассматривает всплеск инфляции как временное явление.

"Мы считаем, что новый прогноз ФРС не приведет к значительному повышению ставок в ближайшее время", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов BlackRock Investment Institute.

Кроме того, трейдеры ожидают статистику по продажам новых домов в США в мае. Эксперты полагают, что продажи новостроек выросли на 0,8% в месячном выражении, до 870 тысяч.