МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, в то время как инвесторы продолжают оценивать заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно инфляции, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

По состоянию на 18.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,58%, или на 10,3 доллара, до 1787,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 26,218 доллара за унцию.

Трейдеры отыгрывают заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла по инфляции. Накануне он заявил, что Федрезерв по-прежнему считает, что ускорение инфляции будет временным, и в дальнейшем рост потребительских цен достигнет целевого уровня регулятора в 2%.

"Если ФРС останется гибкой и позволит инфляции немного превысить целевой уровень, золото может вырасти… Важно отметить, что повышение ставок обычно негативно влияет на золото. Однако если темпы инфляции будут расти со скоростью роста ставок, то золото сможет дорожать", — полагает редактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, поддержку золоту оказывает снижение курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 91,71 пункта.