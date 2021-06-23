МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером растет против доллара и евро, быстро "переварив" геополитический негатив после инцидента с британским эсминцем в Черном море близ Севастополя.

Рост рынка нефти и обновление им 32-месячных максимумов, а также приближение пика налогового периода июня поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск снижался на 30 копеек — до 72,58 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 86,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Нефть ускорила рост на данных о запасах в США

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта вечером растет против доллара и евро, отыгрывая позитивные сигналы с рынка нефти.

Так, цены на нефть растут, обновляя уже 32-месячный максимум. Сорт Brent дорожает на 1,2%, до 75,7 доллара и уже дорожал в среду до 76 долларов — максимума с октября 2018 года.

Цены на "черное золото" продолжают расти, отыгрывая данные по динамике запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 1,6%, или на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Днем волатильность российского валютного рынка была повышена на фоне сообщений об инциденте в Черном море. Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", заявила британская сторона. В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.

Видимо, такое развитие ситуации несколько успокоило игроков рынка, поскольку не произошло эскалации конфликта, и рубль продолжил расти.

Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух серий на 27 миллиардов рублей (номиналу) из предложенных 50 миллиардов рублей при спросе в 49,5 миллиарда. Это несколько поддержало курс рубля.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон по курсу доллара на вторую половину недели сохраняется на уровне 70,5-73,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В середине недели российская валюта отыграла часть позиций у доллара, пользуясь ценовым ралли на нефтяном рынке и улучшением общего настроя на глобальных рынках. Геополитический фон в целом отступил на второй план. Несмотря на это заметим, что отдельные локальные эпизоды демонстрируют повышенную чувствительность рубля к любым рискам в плоскости геополитики. Рубль в ближайшие сессии продолжит получать поддержку от фактора налогового периода", — добавил он.

Аппетит к риску на развивающихся рынках подогревает фиксация прибыли от роста доллара на форексе после достижения в конце прошлой недели индексом DXY максимума с первой половины апреля текущего года, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Для рубля дополнительным подспорьем выступают цены на нефть. Следует также отметить, что некоторое возобновление санкционной риторики, появившееся уже после встречи президентов РФ и США, пока не получило своего продолжения, что позволило рублю в вторник и среду отыграть потери начала недели", — добавляет он.