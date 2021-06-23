МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс доллара чуть ускорил темпы снижения к евро и и немного замедлил темпы роста к иене на фоне публикации слабой статистики по региону, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет, быстро "переварив" геополитический негатив

По состоянию на 18.47 мск курс евро к доллару растет до 1,1947 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1938 доллара; курс доллара к иене растёт до 110,83 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 91,71 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по продажам новостроек в США, которая не оправдала ожидания аналитиков. Так, в мае продажи новых домов в стране снизились на 5,9%, до 769 тысяч при прогнозе роста на 0,8%.

Кроме того, поддержку евро оказывает статистика по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг. В июне, по предварительной оценке, показатель вырос до максимума за 15 лет в 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 58,8 пункта.