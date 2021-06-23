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https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834016936.html
Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти
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Российский рынок акций вырос в среду на фоне дорожающей нефти и на укреплении рубля, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4%,... ПРАЙМ, 23.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду на фоне дорожающей нефти и на укреплении рубля, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4%, до 3836,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1661,13 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 32 копейки, до 71,56 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 87,21 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,03%, до 75,58 доллара за баррель.