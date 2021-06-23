МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду на фоне дорожающей нефти и на укреплении рубля, следует из динамики торгов. Рубль растет, быстро "переварив" геополитический негатив

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4%, до 3836,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1661,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 32 копейки, до 71,56 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 87,21 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,03%, до 75,58 доллара за баррель.