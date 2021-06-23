МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды снижением после двух торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7074,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 6551,07 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 15456,39 пункта.

После заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 16 июня, европейские индексы подверглись общей волатильности на рынках. Регулятор спрогнозировал повышение ставки в 2023 году, что вызвало обеспокоенность инвесторов. В минувшую пятницу индексы завершили торговую неделю снижением на 1,5-2%. В последующие два торговых дня показатели немного скорректировались, продемонстрировав осторожный рост. Теперь же котировки снова оказались в "красной зоне".

"Рынок все еще адаптируется после шока от ястребиного ФРС, когда тот спрогнозировал два повышения ставки в 2023 году", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Поддержку котировкам не смогла оказать статистика, согласно которой композитный индекс PMI еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. Показатель в отчетном месяце достиг максимального за 15 лет значения.

В четверг также пройдет заседание Банка Англии. Ожидается. что регулятор сохранит ставку на уровне в 0,1%. На этом фоне курс фунта к доллару укрепляется, что также оказывает небольшое давление на индекс FTSE 100.