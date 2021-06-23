МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки НЛМК и "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на фоне дорожающей нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,98%, до 7,78 доллара, "Новатэка" — на 0,67%, до 211,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,22%, до 91,44 доллара, "Газпрома" — на 1,47%, до 7,61 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,18%, до 30 долларов.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 2,19%, до 34,95 доллара, НЛМК — подешевели на 0,47%, до 33,86 доллара. Цена бумаг "Северстали" выросла на 0,64%, до 21,98 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 0,15%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 1,09%, до 17,09 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,64%, до 81,58 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,47%, до 8,5 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,23%, до 15,36 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,44%, до 3,4 доллара.