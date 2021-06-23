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https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834017751.html
Совдир Санкт-Петербургской биржи рекомендовал увеличить уставный капитал
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Совет директоров Санкт-Петербургской биржи на заседании в среду рекомендовал акционерам увеличить уставный капитал в два раза: с 427,823 миллиона до 855,626 миллиона рублей,... ПРАЙМ, 23.06.2021
санкт-петербургская биржа, биржи, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Санкт-Петербургской биржи на заседании в среду рекомендовал акционерам увеличить уставный капитал в два раза: с 427,823 миллиона до 855,626 миллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки на сайте раскрытия информации.
На текущий момент до дробления акций их количество составляет 2 852 154 штук, номинальная стоимость одной бумаги – 150 рублей, таким образом, уставный капитал компании составляет 427 823 100 рублей.
"После дробления обыкновенных акций общества, предусмотренного решением внеочередного общего собрания акционеров общества от 14 мая 2021 года, увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая на следующих условиях: количество размещаемых акций: 114 086 160 штук…", — говорится в сообщении на раскрытии информации.
Дополнительное размещение, таким образом, составит 427 823 100 рублей.