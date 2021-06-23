ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет, быстро "переварив" геополитический негатив

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,21%, до 33873,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11%, до 14271,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13%, до 4241,87 пункта.

После заседания ФРС США, которое прошло в минувшую среду, трейдеры были обеспокоены прогнозами регулятора и возможностью повышения ставок. Однако накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор по-прежнему рассматривает всплеск инфляции как временное явление.