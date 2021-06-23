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https://1prime.ru/Financial_market/20210623/834018052.html
Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний
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Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний, свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на... ПРАЙМ, 23.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,21%, до 33873,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11%, до 14271,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13%, до 4241,87 пункта.
После заседания ФРС США, которое прошло в минувшую среду, трейдеры были обеспокоены прогнозами регулятора и возможностью повышения ставок. Однако накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор по-прежнему рассматривает всплеск инфляции как временное явление.