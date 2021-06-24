МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне неопределенности курса кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов мало меняется к доллару и евро

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15%, до 3561,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2412,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,56%, до 28846,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,35%, до 3287,75 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,06%, до 28856,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 7291,6 пункта.

Инвесторы продолжают следить за комментариями представителей ФРС после заседания, по итогам которого регулятор рассказал о возможном более скором повышении учетной ставки, чем ожидалось. Это вызвало ожидания ужесточения монетарной политики в США, но комментарии руководства оставили неопределённость.

Так, хотя глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении заявил, что высокий уровень инфляции носит временный характер и через некоторое время может достигнуть целевого показателя регулятора в 2%, в то же время агентство Блумберг приводит слова президента Резервного банка в Далласе, который отметил, что повышение ставки возможно уже в 2022 году, а экономика достигнет того состояния, когда можно сокращать объем выкупа активов регулятором, раньше, чем предполагают инвесторы.

"Следует иметь в виду то, что да, риторика гласит, что ставка может быть повышена в 2022 году, но это уже учтено в ожиданиях рынка. ФРС сейчас не говорит ничего нового, она просто говорит о том, что рынки уже знают", — сказала агентству директор по инвестициям Quadratic Capital Нэнси Дэвис.

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