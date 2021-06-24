События в сфере бизнеса и макроэкономики 24 июня
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:45
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|0%
|-0,5%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь)
|102,9
|103,9
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июнь)
|95,7
|97,8
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июнь)
|99,2
|100,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь)
|0,1%
|0,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
|1%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
|-1,3%
|2,8%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|6,4%
|6,4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|4,3%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (май)
|-85,73 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|412 тыс
|380 тыс
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|-2,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,4%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.06)
|604,8 млрд долл (на 11.06)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|46 (9м2020) + 213 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ТГК-14 — СД (выборы председателя СД и его заместителя)
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834019532.html