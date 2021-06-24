МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в четверг стал умеренно снижаться при в целом нейтральном внешнем фоне. Рубль в начале торгов мало меняется к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск опускается на 0,05%, до уровня 3835,33 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,16% до 1668,94 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти сорта Brent в то же время прибавляет 0,4%, достигая 75,5 доллара за баррель.

Фондовых фьючерсы в США также растут. При этом накануне основные американские индексы упали, а динамика азиатских фондовых рынков сейчас разнонаправленна.