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https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834020571.html
Российский рынок акций незначительно снижается на нейтральном фоне
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Российский рынок акций с началом торгов в четверг стал умеренно снижаться при в целом нейтральном внешнем фоне. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск опускается на 0,05%, до уровня... ПРАЙМ, 24.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в четверг стал умеренно снижаться при в целом нейтральном внешнем фоне.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск опускается на 0,05%, до уровня 3835,33 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,16% до 1668,94 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти сорта Brent в то же время прибавляет 0,4%, достигая 75,5 доллара за баррель.
Фондовых фьючерсы в США также растут. При этом накануне основные американские индексы упали, а динамика азиатских фондовых рынков сейчас разнонаправленна.