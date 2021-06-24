МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Биржи США закрылись разнонаправленно без серьезных колебаний

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3566,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,49%, до 2415,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,25%, до 28800 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,30%, до 3286,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,32%, до 7275,3 пункта, японский Nikkei 225 остался на уровне предыдущего закрытия в 28875,23 пункта.

Азиатские инвесторы соценивают ситуацию на американских рынках, которые продолжают оценивать риски ужесточения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году. Тем не менее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет торопиться с повышением процентной ставки. Пауэлл также отметил, что ускорение инфляции будет временным.

Кроме того, трейдеры с оптимизмом оценивают восстановление экономики после пандемии коронавируса в связи с ускоренным процессом вакцинации. По словам аналитиков Morgan Stanley, которые приводит газета Wall Street Journal, почти все население Китая может быть вакцинировано к концу года, и это должно способствовать полному восстановлению экономики.

Южнокорейский индекс находится под влиянием статданных по стране. Так, индекс доверия потребителей в июне вырос до 110,3 пункта с 105,2 в мае.