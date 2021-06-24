МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут после публикации макроэкономической статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии вырос лучше прогноза

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,19%, до 7088,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 6599,78 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 15550,65 пункта.

В четверг поддержку европейским индексам оказывают данные по ФРГ. Индекс делового климата страны в июне вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта. Аналитики при этом ждали чуть меньшего роста показателя, до 100,6 пункта.

Инвесторы также находятся в ожидании решений Банка Англии. Ожидается, что на заседании в четверг регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1% и выкуп активов на 895 миллиардов долларов.

В то же время аналитики Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что быстрое восстановление экономики и ускорение годовой инфляции в мае до 2,1% могут придать денежно-кредитной политики Банка Англии более "ястребиный" тон.