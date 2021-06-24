МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Московская биржа уточнила сроки запуска вечерней сессии на рынках облигаций федерального займа (ОФЗ) и еврооблигаций — сделать это планируется в сентябре этого года, сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков. Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах

Он напомнил, что доля физических лиц в объеме торгов ОФЗ на Московской бирже составляет около 10%, а еврооблигациями – 40%. "Это вдохновило нас на то, чтобы продлить на бондах вечернюю сессию, и в "вечерку" мы в сентябре планируем выпустить в первую очередь еврооблигации, ну и ОФЗ, разумеется, где есть естественная ликвидность", — сказал он, выступая на Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии.

"С маркетмейкерами у нас есть определенное понимание, что они будут (выставлять — ред.) двусторонние котировки — маркетмейкеров против физиков. Вот такая экосистема, посмотрим, что получится", — отметил Шевеленков.

"У нас планы довольно скромные, хотя глядя на коллег с рынка equity, где были тоже очень скромные планы, сейчас они почти к 10% приближаются, по-моему, цифра в районе 8% — это доля "вечерки" от дневных торгов. Мы скромнее на эту историю смотрим: в еврооблигациях если мы получим 6%, то это уже будет неплохо, в ОФЗ, конечно, будет цифра немножечко поменьше", — добавил директор департамента долгового рынка Мосбиржи.

Ранее в июне представитель биржи говорил о планах биржи запустить вечерние торги на рынках ОФЗ и евробондов осенью. Планируется предоставить участникам возможность заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями с 19.00 до 23.50 мск.

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года. В настоящее время на вечерней сессии доступны более 150 инструментов – ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, биржевые фонды (БПИФы, ETF), а также паи ПИФов. В течение 2021 года количество торгуемых в вечернюю сессию инструментов может увеличиться как минимум вдвое за счет иностранных акций и бумаг биржевых фондов, сообщала биржа в марте.