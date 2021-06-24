2021-06-24T14:45:34+03:00
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2021-06-24T14:45:34+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834024307.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,33 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара — на 34,11 копейки, до 72,326 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 24.06.2021
рубль, валюта, курс доллара, курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара — на 34,11 копейки, до 72,326 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 36,11 копейки, составив 78,627 рубля.