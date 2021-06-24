МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 38,54 копейки, до 86,3283 рубля, курс доллара — на 34,11 копейки, до 72,326 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 36,11 копейки, составив 78,627 рубля.