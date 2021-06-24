Рубль растет, отыгрывая дорогую нефть и скорый пик налогового периода
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, отыгрывая сохранение рынка нефти около 32-месячных максимумов, а также приближение пика налогового периода июня.
Рост фондовых площадок и некоторых "развивающихся" валют поддерживает курс российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск падал на 37 копеек, до 72,24 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 86,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ
Российская валюта растет против доллара и евро, отыгрывая сохраняющиеся позитивные сигналы с рынка нефти.
Так, цены на нефть, хотя и притормозили в росте, но находятся около 32-месячного максимума (примерно 76 долларов). Сорт Brent снижается на 0,5%, до 74,8 доллара.
Инвесторы оценили еженедельные данные минэнерго США по запасам нефти в стране, которые за минувшую неделю упали на 7,6 миллиона баррелей. Также они ожидают заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что рассматривается дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.
Западные фондовые индексы и фьючерсы растут. Инвесторы оценивают данные о росте ВВП США в первом квартале на 6,4%. Кроме того, порадовал Банк Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений и дал понять, что в ближайшее время вряд ли ужесточит денежно-кредитную политику.
Впрочем, некоторые "развивающиеся" валюты прибавляют против доллара на фоне слабой еженедельной статистики по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 13-19 июня упали на 7 тысяч, до 411 тысяч при консенсус-прогнозе в 380 тысяч.
В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
При такой динамике курса все те, кто выжидает до последнего перед основными налоговыми выплатами (25 июня), вынуждены продавать валюту "в рынок", рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Близится и дивидендный период (выплата, в том числе и экспортерами, дивидендов и предварительная конвертация ими валюты в рубли для этого), добавляет он.
"Поэтому рубль пока выглядит чуть лучше наших ожиданий, но неминуемая последующая конвертация части дивидендов и сохранение неоднозначной геополитической повестки могут приводить к резким откатам курса доллара вверх. Опять же, открытие Турции создаст дополнительный спрос на валюту. До завершения налогового периода рубль может продолжить умеренно расти, но далее ждем остановки и небольшого разворота", — заключил Полевой.
На фоне умеренного дефицита на рынке "черного золота" стоит ожидать, что котировки нефти марки Brent сохранятся в диапазоне 74−81 доллар за баррель при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений из-за распространения новых мутаций вируса COVID-19, рассуждает Александра Фалкова из компании "Сбер Управление Активами".
"Для российского рубля в сценарии отсутствия геополитической напряженности это позволяет надеяться на сохранение курса вблизи 70-72 рубля за доллар с перспективами его снижения ниже 70 рублей в случае дальнейшей деэскалации санкционной риторики", — добавляет она.
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834025726.html