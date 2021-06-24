МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро, отыгрывая сохранение рынка нефти около 32-месячных максимумов, а также приближение пика налогового периода июня.

Рост фондовых площадок и некоторых "развивающихся" валют поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск падал на 37 копеек, до 72,24 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 86,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны в первом квартале

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта растет против доллара и евро, отыгрывая сохраняющиеся позитивные сигналы с рынка нефти.

Так, цены на нефть, хотя и притормозили в росте, но находятся около 32-месячного максимума (примерно 76 долларов). Сорт Brent снижается на 0,5%, до 74,8 доллара.

Инвесторы оценили еженедельные данные минэнерго США по запасам нефти в стране, которые за минувшую неделю упали на 7,6 миллиона баррелей. Также они ожидают заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что рассматривается дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Западные фондовые индексы и фьючерсы растут. Инвесторы оценивают данные о росте ВВП США в первом квартале на 6,4%. Кроме того, порадовал Банк Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений и дал понять, что в ближайшее время вряд ли ужесточит денежно-кредитную политику.

Впрочем, некоторые "развивающиеся" валюты прибавляют против доллара на фоне слабой еженедельной статистики по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 13-19 июня упали на 7 тысяч, до 411 тысяч при консенсус-прогнозе в 380 тысяч.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть дешевеет в рамках коррекции

ПРОГНОЗЫ

При такой динамике курса все те, кто выжидает до последнего перед основными налоговыми выплатами (25 июня), вынуждены продавать валюту "в рынок", рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Близится и дивидендный период (выплата, в том числе и экспортерами, дивидендов и предварительная конвертация ими валюты в рубли для этого), добавляет он.

"Поэтому рубль пока выглядит чуть лучше наших ожиданий, но неминуемая последующая конвертация части дивидендов и сохранение неоднозначной геополитической повестки могут приводить к резким откатам курса доллара вверх. Опять же, открытие Турции создаст дополнительный спрос на валюту. До завершения налогового периода рубль может продолжить умеренно расти, но далее ждем остановки и небольшого разворота", — заключил Полевой.

На фоне умеренного дефицита на рынке "черного золота" стоит ожидать, что котировки нефти марки Brent сохранятся в диапазоне 74−81 доллар за баррель при условии минимальной вероятности введения повторных карантинных ограничений из-за распространения новых мутаций вируса COVID-19, рассуждает Александра Фалкова из компании "Сбер Управление Активами".

"Для российского рубля в сценарии отсутствия геополитической напряженности это позволяет надеяться на сохранение курса вблизи 70-72 рубля за доллар с перспективами его снижения ниже 70 рублей в случае дальнейшей деэскалации санкционной риторики", — добавляет она.