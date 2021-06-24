МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, индексы NASDAQ и S&P обновляют исторические рекорды, в то время как инвесторы оценивают макростатистику по стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США упало меньше прогноза

По состоянию на 17.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,81%, до 34149,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 14387 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,56%, до 4265,52 пункта.

Индекс NASDAQ достиг нового рекорда в 14389,1 пункта, а S&P — 4268,53 пункта. Оптимизм на рынках вызван преимущественно статданными по США, которые оправдали ожидания аналитиков и подкрепили надежды на восстановление экономики.

ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что совпало с прогнозами экспертов. Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны в первом квартале

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 411 тысяч. При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня сократилось до 3,39 миллиона человек, что является минимумом с 21 марта 2020 года.

Инвесторы также ожидают встречи президента США Джо Байдена и группой сенаторов по вопросу инфраструктурного пакета. Байден предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест.