Доллар слабо меняется к евро и иене на статистике из США
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам после выходя ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару растет до 1,1926 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,85 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 91,89 пункта.
Американская валюта торгуется со слабой динамикой к евро и иене в четверг вечером. Инвесторы оценивают макроэкономические статданные по США. Так, ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Так, за неделю, завершившуюся 19 июня, показатель снизился на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 411 тысяч. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок.
"В целом, данные на этой неделе и в последние время подтверждают, что восстановление рынка труда идет полным ходом, но всё еще существуют некоторые трения, которые несколько затягивают этот процесс", — сказал газете Wall Street Journal старший экономист Morgan Stanley Роберт Рознер (Robert Rosener).
https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834027212.html