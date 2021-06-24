МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам после выходя ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару растет до 1,1926 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1925 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,85 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 91,89 пункта.

Американская валюта торгуется со слабой динамикой к евро и иене в четверг вечером. Инвесторы оценивают макроэкономические статданные по США. Так, ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Так, за неделю, завершившуюся 19 июня, показатель снизился на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 411 тысяч. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 32 тысячи, до 380 тысяч заявок.

"В целом, данные на этой неделе и в последние время подтверждают, что восстановление рынка труда идет полным ходом, но всё еще существуют некоторые трения, которые несколько затягивают этот процесс", — сказал газете Wall Street Journal старший экономист Morgan Stanley Роберт Рознер (Robert Rosener).