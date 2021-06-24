МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, следует из динамики торгов. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,36% — до 3823,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1664,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 26 копеек, до 72,35 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,5%, до 75,58 доллара за баррель.

Акции металлургов упали в пределах 7,24%.