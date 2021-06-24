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https://1prime.ru/Financial_market/20210624/834027455.html
Российский рынок акций снизился вместе с металлургами
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Российский рынок акций снизился по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов... ПРАЙМ, 24.06.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,36% — до 3823,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1664,94 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 26 копеек, до 72,35 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,28 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,5%, до 75,58 доллара за баррель.
Акции металлургов упали в пределах 7,24%.