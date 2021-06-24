МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился вместе с металлургами

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,23%, до 7,8 доллара, "Новатэка" — снизилась на 3,07%, до 205,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,71%, до 93 долларов, "Газпрома" — на 0,21%, до 7,63 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,5%, до 29,55 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 3,49%, до 33,73 доллара, НЛМК — подешевели на 3,78%, до 32,58 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 0,73%, до 21,82 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,21%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,58%, до 17,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,82%, до 84,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,24%, до 8,48 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 3,61%, до 14,8 доллара. Расписки "Ленты" не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 3,4 доллара.