МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга ростом на общем оптимизме, поддерживаемом сильной статистикой из Германии и решением Банка Англии сохранить ставку, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вместе с металлургами

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,51%, до 7109,97 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 6631,15 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 15589,23 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой индекс делового климата в стране в июне вырос до 101,8 пункта с уровня мая в 99,2 пункта. Аналитики при этом ждали чуть меньшего роста показателя, до 100,6 пункта.

В то же время оптимизм поддерживается решением Банка Англии сохранить учетную ставку на уровне 0,1% и выкуп активов в размере 895 миллиардов фунтов.

Аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что мягкая позиция центробанка помогла рынку подняться после волатильной недели.