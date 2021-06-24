МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Рубль растет вечером в четверг к доллару и евро на фоне возросшего аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Рост рынка нефти в район 32-месячных максимумов, а также повышение западных фондовых индексов и большинства "развивающихся" валют к доллару оказывают поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.21 мск снижался на 28 копеек, до 72,33 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

РУБЛЬ В РУСЛЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

Российская валюта растет вечером против доллара и евро, сохраняя тенденцию, преобладавшую в течение торгового дня. Участники торгов отыгрывают сохраняющиеся позитивные сигналы с мировых рынков.

Так, цены на нефть находятся около 32-месячного максимума (примерно 76 долларов). Сорт Brent повышается на 0,2%, до 75,3 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, что способствует росту спроса на топливо.

Кроме того, участники рынка "черного золота" оценили еженедельные данные минэнерго США по запасам нефти в стране, которые за минувшую неделю упали на 7,6 миллиона баррелей. Западные фондовые индексы растут.

Оптимизм на рынках и обновление индексами NASDAQ и S&P исторических максимумов вызваны преимущественно статданными по США, которые оправдали ожидания аналитиков и подкрепили надежды на восстановление экономики.

ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, порадовал Банк Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений и дал понять, что в ближайшее время вряд ли ужесточит денежно-кредитную политику.

При этом большинство "развивающихся" валют прибавляют против доллара на фоне роста аппетита к риску. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 13-19 июня упали на 7 тысяч, до 411 тысяч при консенсус-прогнозе в 380 тысяч. Худшие, чем ожидалось, показатели могут сдержать ФРС США от решительного ужесточения монетарной политики, и это позитив для спроса на риск.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысяч за баррель сорта Brent. Нефть дорожает на перспективах роста спроса

ПРОГНОЗЫ

В четверг доллар продолжил снижение в направлении отметки 72 рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ключевые факторы поддержки национальной российской валюты сейчас – общий оптимизм на рынках, комфортные цены не нефть, улучшение картины на рынке рублевого долга и налоговый период июня. По нашим оценкам, при отсутствии негатива в части геополитики курс доллара в пятницу может попробовать проверить на прочность уровень поддержки 72 рубля", — добавил он.

В последние дни российская валюта получала поддержку со стороны экспортеров в рамках налогового периода июня (в пятницу компаниям предстоит уплата НДПИ, акцизов и НДС), отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Однако основным фактором укрепления все же выступает относительно нейтральный геополитический фон: возобновление санкционной риторики, появившееся к концу прошлой недели, пока не получило своего продолжения, при этом участники рынка проигнорировали недавний инцидент с британским эсминцем в Черном море, добавляет он.

"Все вместе позволило рублю за последние дни с лихвой отыграть потери начала недели. В том числе, в отсутствие геополитических рисков рубль начинает более ощутимо отыгрывать рост цен на нефть, прибавивших за последний месяц около 10% по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшее время доллар сможет протестировать поддержку 72 рубля, однако с окончанием налогового периода преимущество рубля на валютном рынке должно стать менее заметным" — сказал Кравченко.