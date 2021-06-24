МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, следует из динамики торгов. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36% — до 3823,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1664,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.28 мск падал на 37 копеек, до 72,23 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 86,8 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,45%, до 72,53 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи утром безуспешно попытался подняться выше 3840 пунктов – уровня, который проявил себя достойным сопротивлением во второй половине дня в среду. Затем большую часть дня наблюдалась минорная динамика, индекс снизился до 3800, однако этот психологический уровень в очередной раз доказал, что он превратился в сильную поддержку. Ближе к завершению основной сессии наблюдалась коррекция до 3820 пунктов", — замечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Российские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе в четверг, несмотря на преимущественно позитивную динамику на зарубежных рынках, отмечает Игорь Дадонов из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции металлургов упали до 7,24%.

"Ключевая новость дня: правительство РФ готовится ввести временные пошлины на черные и цветные металлы сроком действия с 1 августа до 31 декабря, чтобы компенсировать допрасходы государственных заказчиков на фоне стремительного роста цен. Базовая ставка пошлины составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая для каждого металла. Глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил конкретные цифры", — поясняет падение акций металлургов Шульгин.

Среди металлургических компаний максимально упали акции "Русала" — на 7,24%, в то же время на основных торгах акции "Норникеля" снизились на 3,69%, НЛМК — на 3,92%, ММК — на 3,27%, также подешевели бумаги "Мечела" (префы — на 1,87%, обыкновенные акции — на 4,25%), а при этом акции "Северстали" потеряли 0,32%.

В лидерах роста – расписки TCS (4,39%), акции "Лукойла" (1,67%), расписки OZON (1,17%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,1%) и расписки Х5 (0,74%). Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Додонов из "Финама" ожидает роста индекса Мосбиржи с тестированием исторического максимума.

В конце недели Александр Бахтин из "Фридом Финанс" не ожидает выразительной динамики на отечественных площадках, с учетом фактора пятницы покупки могут носить выборочный характер.

"Не будем забывать и про снижение активности инвесторов, связанное с сезоном отпусков. Из завтрашней статистики отметим индекс потребительского климата Германии (Gfk) на июль и информацию о доходах и личном потреблении населения США в мае", — добавляет он.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3785-3885 пунктов.