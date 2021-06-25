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https://1prime.ru/Financial_market/20210625/834030995.html
Российский рынок акций с утра умеренно снижается
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Российский рынок акций с началом торгов в четверг снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,42%, до уровня 3808,41 пункта,... ПРАЙМ, 25.06.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в четверг снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,42%, до уровня 3808,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1662,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Разница в динамике обусловлена ослаблением доллара на 20 копеек, до 72,1 рубля.
Стоимость нефти в то же время прибавляет 0,1%, достигая 75,6 доллара за баррель сорта Brent.