МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в четверг снижается, следует из данных Московской биржи. Рубль стабилен к доллару и евро в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,42%, до уровня 3808,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1662,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Разница в динамике обусловлена ослаблением доллара на 20 копеек, до 72,1 рубля.

Стоимость нефти в то же время прибавляет 0,1%, достигая 75,6 доллара за баррель сорта Brent.