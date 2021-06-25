МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются без единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций с утра умеренно снижается

По состоянию на 11.02 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,29%, до 7,77 доллара, "Новатэка" — росла на 2,92%, до 211,4 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 93,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,2%, до 7,64 доллара, "Газпром нефти" — на 0,42%, до 29,68 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене 0,13%, до 33,69 доллара, "Северстали" — на 1,24%, до 21,55 доллара, НЛМК — на 2,39%, до 31,8 доллара.

Бумаги ВТБ не менялись в цене с уровня закрытия четверга в 1,33 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,06%, до 17,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,74%, до 84,07 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,29%, до 8,51 доллара, "Магнита" — снижались на 0,2%, до 14,77 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,07%, до 3,4 доллара.