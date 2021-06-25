МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в рамках коррекции в пятницу, при этом британский FTSE 100 увеличивается за счет роста его нефтяного сегмента, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,13%, до 7119,13 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,17%, до 6619,84 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15564,1 пункта.

Французский и немецкий индексы в пятницу корректируются после активного роста четверга, произошедшего на фоне общерыночного оптимизма.

Коррекционным настроениям на немецкой бирже при этом не мешает и то, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле вырос до минус 0,3 пункта — до максимума с августа 2020 — с пересмотренного уровня июня в минус 6,6 пункта, в то время как аналитики ожидали его увеличения только до минус 4 пунктов. Российский рынок акций с утра умеренно снижается

"Повышение доверия потребителей не удивительно, учитывая постепенное открытие экономики после ограничений, но оно обнадеживает", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Union Investment Йорг Цойнер (Joerg Zeuner).

Британский индекс в свою очередь продолжает расти за счёт увеличения стоимости нефти — в связи с этим, в частности, акции британский нефтяных компаний BP и Shell дорожают на 1,3% и 0,9% соответственно.