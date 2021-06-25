МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо растет по основным индексам, акции компаний металлургического сектора ограничивают позитивную динамику рынка, следует из динамики торгов. Цены на нефть перешли к снижению в рамках коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.38 мск рос на 0,05% — до 3825,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1671,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 17 копеек, до 72,14 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,19%, до 75,7 доллара за баррель.

"Главным негативным фактором для котировок российских активов стала вчерашняя новость о повышении экспортных пошлин на продукцию металлургической отрасли. На этом фоне хуже рынка торгуются бумаги "Русала", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс". Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди металлургических компаний падают акции "Русала" — на 4,02%, НЛМК — на 2,77%, ТМК – на 1,79%, ММК — на 2,8%, префы "Мечела" — на 1%, акции "Северстали" — на 2,44%.

В то же время акции "Норникеля" подрастают на 0,58%, обыкновенные акции "Мечела" — на 2,19%.

"В роли защитных активов выступили акции "Новатэка" (3,03%), которые выросли на фоне повышения мировых цен на газ, а также на новости о том, что компания может продать японской Mitsui долю в проекте по производству аммиака Обский ГХК", — отмечает Осин из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – акции ГК "ПИК" (2,36%), обыкновенные акции "Селигдара" (2,32%), расписки Х5 (1,76%), "Аэрофлота" (1,39%) и акции ЛСР (1,23%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3800–3830 пунктов, прогнозирует Осин из "Фридом Финанс".

"Сегодня инвесторы будут оценивать очередной блок экономической статистики, публикуемой в США. Важную роль в дальнейшей динамике рыков способны сыграть инфляционные показатели. Если они существенно превысят прогноз, может произойти еще одна волна распродаж рисковых активов", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на вчерашнем минимуме 3800 пунктов, у индекса РТС — в области 1652–1655 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона эти технические препятствия с большой вероятностью будут пробиты", — добавляет он.