МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Новая неделя для российского рынка акций и рубля, вероятно, стартует без значительных изменений, но в целом при положении выше краткосрочных поддержек 3810 и 1655 пунктов соответственно индексы Мосбиржи и РТС сохранят склонность к росту, рассказала "Прайм" аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время

Завершение дня ниже или ухудшение внешних факторов, напротив, будет говорить о рисках развития нисходящей коррекции, считает аналитик.

"Рубль при положении валютных пар ниже сопротивлений 72,60 рубля против доллара и 87,65 рубля против евро также сохраняет краткосрочную склонность к росту и может несколько ослабнуть разве что при снижении нефтяных цен или общем ухудшении аппетита к риску", — заключила Кожухова.