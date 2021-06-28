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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210628/834046526.html
Аналитик спрогнозировала, как начнется неделя для рубля и рынка акций
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Новая неделя для российского рынка акций и рубля, вероятно, стартует без значительных изменений, но в целом при положении выше краткосрочных поддержек 3810 и 1655 пунктов... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Новая неделя для российского рынка акций и рубля, вероятно, стартует без значительных изменений, но в целом при положении выше краткосрочных поддержек 3810 и 1655 пунктов соответственно индексы Мосбиржи и РТС сохранят склонность к росту, рассказала "Прайм" аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.
По ее словам, и долларовый и рублевый индексы поэтому, скорее, будут искать поводы для повышения.
Завершение дня ниже или ухудшение внешних факторов, напротив, будет говорить о рисках развития нисходящей коррекции, считает аналитик.
"Рубль при положении валютных пар ниже сопротивлений 72,60 рубля против доллара и 87,65 рубля против евро также сохраняет краткосрочную склонность к росту и может несколько ослабнуть разве что при снижении нефтяных цен или общем ухудшении аппетита к риску", — заключила Кожухова.