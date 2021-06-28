МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР, СРО — саморегулируемая организация) направила 24 июня в Минфин РФ законопроект, предусматривающий налоговые льготы владельцам паев инвестфондов, аналогичных льготам для владельцев ИИС (индивидуальных инвестсчетов).

НАУФОР также предложила изменения в Налоговый кодекс РФ, наделяющие статусом налогового агента профучастника рынка ценных бумаг (брокера, депозитария, управляющего), на счету которого учитываются паи ПИФов (паевых инвестиционных фондов). Оба законопроекта имеются в распоряжении РИА Новости.

Сейчас ИИС может открываться брокером или управляющим на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами. В результате потенциальные инвесторы в паи ПИФов, желающие воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для ИИС, вынуждены заключать договоры на ведение ИИС с брокерами или управляющими и уплачивать дополнительные комиссии.

"С целью развития ПИФ как наиболее удобного инструмента коллективных инвестиций для выхода на рынок начинающего розничного инвестора, требуется устранение необоснованного налогового арбитража. Законопроект предлагает предоставить управляющим компаниям (УК) ПИФ право открывать счет внутреннего учета ИИС для учета на нем паев и денежных средств участников ПИФ. В результате принятия законопроекта владельцы паев смогут воспользоваться всеми видами налоговых льгот, представляемых для ИИС", — говорится в сообщении НАУФОР.

Что касается поправок в Налоговый кодекс, то сейчас налоговым агентом в отношении инвестиционных паёв выступает УК, что даёт отличие от порядка налогообложения в отношении других ценных бумаг, когда налоговый агент — брокер-депозитарий. Это препятствует возможностям брокеров предлагать инвестиционные паи, считают в НАУФОР.

"Существующий механизм налогообложения дохода от погашения паев открытых ПИФ выглядит как очевидное недоразумение, оказывающее существенное негативное влияние на привлекательность инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов", — говорится в пояснительной записке НАУФОР.

Кроме того, отсутствие статуса налогового агента у конечного брокера, управляющего или депозитария и сохранение его только за УК ставит под сомнение возможность адекватной практической реализации выплаты дохода по инвестиционным паям обращающихся паевых инвестиционных фондов со значительным количеством владельцев паев. В связи с этим необходимо принятие предлагаемых законопроектом изменений, связанных исключительно с администрированием механизма налогообложения, считают в НАУФОР.

Кроме того, СРО предлагает освободить от налога на доход, выплачиваемый по паям ПИФов. Такая мера позволяет создать явные преимущества инвестиций в ПИФы по сравнению с инвестициями напрямую в акции и облигации, где доход в форме дивидендов облагается налогом даже на ИИС. Важным является создание преимуществ российских биржевых фондов перед иностранными ETF, которые будут обращаться на российском рынке, считают в НАУФОР.