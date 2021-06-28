МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно коррекционно снижаются после активного роста на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3605,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,89%, до 2463,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,06%, до 29273,81 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,08%, до 3300,34 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 29029,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 7299 пунктов.

На рынках Азии в основном наблюдается коррекция после значительного роста на прошлой неделе.

Такому росту способствовало снижение опасений инвесторов относительно курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые возобновились после июньского заседания регулятора.

Трейдеры также оценивали сообщения о том, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" примерно на 1,2 триллиона долларов.

Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank в Сиднее Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит газета Франс Пресс, отметил, что эти новости стали катализатором для достижения американскими индексами новых максимумов.