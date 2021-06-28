МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Компания United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), планирует провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, говорится в сообщении EMC. Мосбиржа будет отклонять заявки из США при размещении ОФЗ

"United Medical Group CY PLC, ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом "Европейский медицинский центр", сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции компании, с листингом на Московской бирже", — говорится в сообщении.

В рамках IPO бумаги будут предлагать INS Holdings Limited (бенефициарный владелец — Игорь Шилов), которая в настоящее время владеет долей в размере около 71,2% в акционерном капитале United Medical Group CY, Hiolot Holdings Limited (бенефициар — Егор Кульков), владеющая около 20,8%, а также Greenleas International Holdings LTD (бенефициар — Роман Абрамович), владеющая 6,9%, и, потенциально, некоторые другие текущие акционеры.

Каждая GDR удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании. "Ожидается, что господин Игорь Шилов сохранит значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited", — указывается в сообщении. Сама United Medical Group CY не будет продавать GDR и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. Московская биржа начнет торговлю ещё 29 иностранными акциями

"Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения", — добавляется в сообщении. Компания подала заявку на допуск GDR к торгам на Московской бирже в раздел "Первого уровня" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке.

Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital Plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в рамках IPO. "Европейский медицинский центр" (EMC) — сеть частных клиник в России. Компания работает в Москве и Московской области. В группу входят семь медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра.