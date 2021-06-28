МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с сентября хочет запустить торги иностранными акциями в валюте, а помимо доллара это может быть и юань, сообщил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов. Сеть клиник EMC планирует IPO на Московской бирже

"Вообще на биржах принято предоставлять частным лицам возможность торговать именно в той валюте, в которой они живут. С другой стороны, есть ряд инвесторов, которые привыкли работать в долларах. Поэтому в сентябре мы планируем запустить торговлю иностранными ценными бумагами в валюте (для американских бумаг — в долларах). У нас останутся акции в рублях и появятся акции в долларах, чтобы каждому инвестору было удобно инвестировать в той валюте, в которой он привык это делать", — сказал он в интервью РБК.

"У нас уже торгуются в рублях депозитарные расписки на акции крупнейших китайских компаний. Так как с сентября мы начнем торговать акциями иностранных компаний в валюте первоначального листинга, то потенциально у нас могут появиться акции азиатских компаний в азиатской валюте", — добавил глава биржи.

Глава торговой площадки также отметил, что у биржи также есть планы увеличения количества иностранных бумаг, торгуемых на бирже. Сейчас доступны 144 бумаги, и биржа ежемесячно добавляет примерно по 20 новых акций. Мосбиржа планирует в сентябре запустить вечерние торги на рынках ОФЗ

"Планируем повысить темпы добавления новых инструментов, чтобы выйти на показатель около 500 бумаг до конца года. Еще около 200 бумаг добавим в начале следующего года, чтобы покрыть 99% основного интереса физических лиц", — указал он.

"Кроме того, этим летом мы планируем начать торги фьючерсами на иностранные акции, в первую очередь китайских компаний. По мере добавления азиатских акций будем добавлять и фьючерсы на них", — отметил Денисов. Также интересно запустить фьючерс на один из ведущих азиатских индексов, заключил он.